واقعةٌ مأساوية بمصر.. شاب اختفى 10 أشهر والعثور عليه في شقته كان صادمًا

البداية ببلاغ

وحسب موقع صحيفة "الوطن" المصرية، فقد تَلقى قسم شرطة المقطم جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، بلاغًا من موظف بالعثور على هيكل عظمي داخل شقة شقيقه؛ مؤكدًا أن شقيقه متغيب منذ 10 أشهر، وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى الشقة، تَبين العثور على هيكل عظمي على سرير غرفة النوم، وبالفحص تَبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم العثور على متعلقات شخصية وبطاقة رقم قومي.