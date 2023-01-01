واقعةٌ مأساوية بمصر.. شاب اختفى 10 أشهر والعثور عليه في شقته كان صادمًا

في واقعة مأساوية بمصر، تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على هيكل عظمي لشاب داخل شقة بالمقطم، بعد أن اختفى أكثر من 10 أشهر.
البداية ببلاغ
وحسب موقع صحيفة "الوطن" المصرية، فقد تَلقى قسم شرطة المقطم جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، بلاغًا من موظف بالعثور على هيكل عظمي داخل شقة شقيقه؛ مؤكدًا أن شقيقه متغيب منذ 10 أشهر، وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى الشقة، تَبين العثور على هيكل عظمي على سرير غرفة النوم، وبالفحص تَبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم العثور على متعلقات شخصية وبطاقة رقم قومي.
10 أشهر من الاختفاء
وبسؤال الأخ المُبلِغ أكد أن البطاقة خاصة بشقيقة، موضحًا أنه قبل 10 أشهر اختفى شقيقه، وبحثوا عنه لكن دون جدوى، وذهبوا إلى شقته عدة مرات، لكن بالطرق على الباب لم يجدوه بالداخل.
وتابع الأخ: بعد طول البحث عنه ظنوا أنه ربما حدث له مكروه وهو داخل الشقة، وجرى كسر بابها، وبالدخول كانت المفاجأة عندما عثروا على هيكل عظمي.
وأكد محرر البلاغ أن الهيكل العظمي خاص بشقيقه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
هل توجد شبهه جنائية؟
وحسب الصحيفة، فقد جرى نقل الهيكل العظمي إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لفحص الهيكل العظمي، لمحاولة معرفة هل توجد شبهة جنائية في الوفاة أم لا.
كما قررت النيابة العامة أخذ عينة من العظام، وإجراء تحليل البصمة الوراثية، ومطابقتها بأحد أفراد أسرته، لكشف هوية الشاب صاحب الهيكل العظمي.