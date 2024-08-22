المسبار الأوروبي "جوس" يقترب من القمر والأرض في رحلته نحو المشتري

وشهدت المناورة اقتراب المسبار "جوس" من القمر في تاريخ 19 أغسطس الجاري عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش، قبل أن يحلّق فوق جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ في اليوم التالي قبيل الساعة العاشرة مساء، على علو يقل عن 7 آلاف كيلومتر.