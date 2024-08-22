المسبار الأوروبي "جوس" يقترب من القمر والأرض في رحلته نحو المشتري

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية "إيسا"، أن المسبار الفضائي "جوس" حقق سابقة عالمية من خلال مروره بالقرب من القمر ثم الأرض، في خطوة ترمي إلى تسهيل رحلته إلى كوكب المشتري، وذلك بعد 8 سنوات من السفر في مسار متعرج.
وشهدت المناورة اقتراب المسبار "جوس" من القمر في تاريخ 19 أغسطس الجاري عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش، قبل أن يحلّق فوق جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ في اليوم التالي قبيل الساعة العاشرة مساء، على علو يقل عن 7 آلاف كيلومتر.
وسرّع المسبار حركته قليلًا أثناء مروره بالقرب من القمر، قبل أن يتباطأ بشكل أكثر حدّة بالقرب من الأرض، ويغيّر خصوصًا الاتجاه نحو كوكب الزهرة، الذي سيصل إليه في العام 2025.
وسيعود المسبار بعد ذلك إلى الأرض للقيام بجولتين جويتين في عامي 2026 و2029، قبل أن يصل أخيرًا إلى كوكب المشتري في يوليو 2031.
يُذكر أن المسبار الفضائي "جوس" أُطلق إلى الفضاء في شهر أبريل الماضي عبر الصاروخ آريان 5 نحو كوكب المشتري، على بعد نحو 800 مليون كيلومتر من الأرض.