عدة أسباب لضعف السمع.. أطباء ألمان: هذه مخاطر إهمال العلاج السريع

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أوضحت الرابطة أن ضعف السمع يرجع إلى أسباب عدة، تتمثل في التقدم في العمر؛ إذ تتدهور حاسة السمع بدءاً من عمر 50 عاماً، وتمزق طبلة الأذن، والتهابات الأذن، مثل التهاب الأذن الوسطى والتهاب السحايا أو التهاب الأعصاب، والتعرض المفرط للضوضاء الصاخبة، وتضيق القناة السمعية بسبب نمو العظام في الأذن.