مأساة فلسطينية.. فيديو: في خيمة رثة.. احتموْا بركام منزلهم من البرد القارس

ويعيش عدد كبير من سكان غزة بلا مأوى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي قضى على مظاهر الحياة في المكان، ووفقًا لتقديرات كشفتها الأمم المتحدة قبل نحو شهر؛ فإن نحو 40 ألفًا من مباني قطاع غزة -ما يساوي نحو خُمس إجمالي المباني- تضررت كليًّا أو جزئيًّا منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر.