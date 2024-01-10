مأساة فلسطينية.. فيديو: في خيمة رثة.. احتموْا بركام منزلهم من البرد القارس
أظهر مقطع فيديو متداول، احتماء عائلة فلسطينية في إحدى الخيام وعلى ركام وأنقاض منزلهم الذي تَهدم من البرد القارس، بعدما لم يجدوا مكانًا آخر يؤويهم من تقلبات الشتاء.
ويظهر في المقطع محاولة هذه الأسرة التعايش مع واقعهم البائس، إذ تظهر ملابسهم معلقة على حبال علقت بين ما تبقى من جدران المنزل المدمر؛ فيما يلهو الأطفال حول المكان الذي كان يومًا يحتويهم بداخله.
ويعيش عدد كبير من سكان غزة بلا مأوى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي قضى على مظاهر الحياة في المكان، ووفقًا لتقديرات كشفتها الأمم المتحدة قبل نحو شهر؛ فإن نحو 40 ألفًا من مباني قطاع غزة -ما يساوي نحو خُمس إجمالي المباني- تضررت كليًّا أو جزئيًّا منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر.
في الوقت نفسه، قدّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة حجم المنازل المدمرة بنحو 61% من منازل القطاع. وأفاد "المكتب" بأن الاحتلال دمر أكثر من 305 آلاف وحدة سكنية.