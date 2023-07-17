"لا يطاق".. درجات حرارة قياسية واستمرار موجة الحر الشديد بنصف الكرة الأرضية الشمالي

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن أوروبا قد تسجّل هذا الأسبوع أعلى درجة حرارة فيها على الإطلاق، تحديدًا في جزيرتَي صقلية وسردينيا الإيطاليتَين، حيث من المتوقّع أن تصل الحرارة إلى 48 درجة مئوية.