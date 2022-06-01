3 أشهر هجرية وشهر ميلادي.. ظاهرة نادرة حدثت الشهر الماضي

في ظاهرة نادرة الحدوث شهد شهر مايو 2022، تعاقب 3 أشهر هجرية، هي نهاية شهر رمضان، وشهر شوال بالكامل، بالإضافة إلى شهر ذي القعدة.
وقالت مجلة "سيدتي" على موقعها: الأول من مايو الماضي كان نهاية شهر رمضان ووقفة عيد الفطر المبارك، وفي الثاني من مايو كان غُرّة شهر شوال، وأمس الثلاثاء 31 مايو كان الأول من شهر "ذي القعدة"، وهي ظاهرة لا تحدث كثيرًا.
وتضيف "سيدتي": قد لا يعرف الكثيرون ظاهرة أخرى خاصة بشهر رمضان، فقد يأتي مرتين في العام الواحد، عندما تكتمل دورته التي تكتمل كل 33 عامًا؛ ما يعني أن الشهر الكريم يأتي مرتين في عام واحد كل 33 عامًا؛ لأن شهر رمضان يتغير موعده كل عام 10 أو 11 يومًا.
ومن المنتظر أنْ يأتي شهر رمضان الكريم مرتين في عام 2030، الذي يوافق العام الهجري 1451؛ حيث يبدأ في 5 يناير 2030، ويأتي مجددًا في 26 ديسمبر من العام الميلادي ذاته، ولكن سيكون للعام الهجري 1452؛ وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.
وسيصوم المسلمون في هذا العام "2030" لمدة 36 يومًا؛ 30 يومًا للعام الهجري 1451، و6 أيام من العام الهجري 1452.
وبالحسابات الفلكية: كانت آخر مرة يأتي فيها شهر رمضان مرتين في عام ميلادي واحد، عام 1997، ومن المنتظر أن يأتي مرتين عام 2030، ثم بعد ذلك يأتي عام 2063 مرتين أيضًا، وهكذا.