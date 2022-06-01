3 أشهر هجرية وشهر ميلادي.. ظاهرة نادرة حدثت الشهر الماضي

وتضيف "سيدتي": قد لا يعرف الكثيرون ظاهرة أخرى خاصة بشهر رمضان، فقد يأتي مرتين في العام الواحد، عندما تكتمل دورته التي تكتمل كل 33 عامًا؛ ما يعني أن الشهر الكريم يأتي مرتين في عام واحد كل 33 عامًا؛ لأن شهر رمضان يتغير موعده كل عام 10 أو 11 يومًا.