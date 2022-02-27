3 تعليمات.. رفع الطاقة الاستيعابية لوجهات أبوظبي السياحية لـ"90%"

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، تحديث الإجراءات الاحترازية تماشياً مع توجيهات الجهات المعنية الصادرة في الإمارات فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد -19".

وأضافت الدائرة، في تعميم، اليوم، موجه إلى مدراء المنشآت الفندقية والسياحية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات والمتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية، بضرورة الالتزام بتطبيق 3 تعليمات تتعلق بالوجهات السياحية والفعاليات والمناسبات المجتمعية ، وفق ما نقلت "البيان".

الوجهات السياحية

وأوضحت أنه بالنسبة للوجهات السياحية فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية إلى 90%، على أن يكون ارتداء الكمامة اختياريًا في الأماكن الخارجية وإلزامية ارتدائها في الأماكن المغلقة مع الالتزام بالتباعد الجسدي واعتماد نظام المرور الأخضر للزوار والموظفين مع استمرار فحص «EDE».

الفعاليات

وذكرت الدائرة أنه بالنسبة للفعاليات فتقرر رفع الطاقة الاستيعابية إلى 90% وارتداد الكمامة اختياري في الأماكن الخارجية وإلزامية ارتدائها في الأماكن المغلقة، واستمرار اعتماد نظام المرور الأخضر، أو إبراز نتيجة فحص مسحة الأنف (PCR) سلبية لمدة لا تزيد عن 96 ساعة لغير المطعمين.

المناسبات المجتمعية

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمناسبات المجتمعية فتقرر رفع الطاقة الاستيعابية إلى 90% وارتداء الكمامة اختياري في الأماكن الخارجية وإلزامية ارتدائها في الأماكن المغلقة مع الالتزام بالتباعد الجسدي، واستمرار اعتماد نظام المرور الأخضر، أو إبراز نتيجة فحص مسحة الأنف (PCR) لمدة لا تزيد عن 96 ساعة لغير المطعمين.

وذكرت الدائرة أنه سيتم التفتيش من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحية أبوظبي للتحقق من الالتزام بتطبيق كافة هذه الإجراءات، داعية إلى التقيد بالتعليمات تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.