3 زلازل في إيران تسفر عن 5 قتلى وإصابة 19 شخصًا

ونقلت الوكالة عن محافظ هرمزجان، مهدي دوستي، قوله: إنّ "الهزات القويّة والعشرات من التوابع أدّت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير".