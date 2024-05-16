بعد 10 سنوات و70 ألف إسترليني معاش إعاقة.. كيف قاد هذا الفيديو امرأة إلى السجن في بريطانيا؟

وقال لها محقق الاحتيال في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية، سكوت هودج: "لا يمكن وصف سلوكك إلا بأنه سلسلة طويلة وفظيعة من الكذب وعدم الأمانة، وليس هناك أي عذر له.. لقد حصلت -عن طريق الاحتيال- على مبلغ كبير من المال لم يكن لك أي حق فيه، وحرمت دافعي الضرائب من الأموال التي كان من الممكن أن يتم إنفاقها بشكل مفيد في مكان آخر. لقد احتلت على الدولة بمبلغ كبير من المال على مدى فترة طويلة. أنا مقتنع بأن عقوبة السجن هي وحدها المناسبة".