بعد 10 سنوات و70 ألف إسترليني معاش إعاقة.. كيف قاد هذا الفيديو امرأة إلى السجن في بريطانيا؟

قضت محكمة بريطانية، بالسجن لمدة عامين، على امرأة احتالت على برنامج الإعانات، زعمت أنها لا تستطيع السير؛ بينما تم تصويرها سرًّا وهي تَجري مسافة ثلاثة أميال يوميًّا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حصلت "أنيت بوند" على ما يقرب من 70 ألف جنيه إسترليني كمزايا على مدى عشر سنوات، بعد أن زعمت أنها بالكاد تستطيع الوقوف بسبب مرض التصلب المتعدد. ومع ذلك تم تصوير المرأة البالغة من العمر 50 عامًا من قِبَل محققي الاحتيال وهي تركض لمسافة ثلاثة أميال من منزلها في ستانلي، بيرثشاير، ما يصل إلى ثلاث مرات في الأسبوع.
وقال لها محقق الاحتيال في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية، سكوت هودج: "لا يمكن وصف سلوكك إلا بأنه سلسلة طويلة وفظيعة من الكذب وعدم الأمانة، وليس هناك أي عذر له.. لقد حصلت -عن طريق الاحتيال- على مبلغ كبير من المال لم يكن لك أي حق فيه، وحرمت دافعي الضرائب من الأموال التي كان من الممكن أن يتم إنفاقها بشكل مفيد في مكان آخر. لقد احتلت على الدولة بمبلغ كبير من المال على مدى فترة طويلة. أنا مقتنع بأن عقوبة السجن هي وحدها المناسبة".
كما أمرت "بوند" بسداد 70 ألف جنيه إسترليني للدولة، وهي الأموال التي أخذتها من دافعي الضرائب بموجب تشريع عائدات الجريمة. وقد أدينت في جلسة استماع سابقة، بعد أن شاهد المحلفون مقاطع فيديو لها أثناء تدريبها لمسافة ثلاثة أميال بينما كانت تدّعي أنها بالكاد تستطيع النهوض من السرير أو المشي دون دعم.
كما استمعت المحكمة إلى الكيفية التي أمضت بها 10 سنوات في المطالبة بمعاش الإعانات "المعززة" بمجموعة كبيرة من الظروف التي زعمت أنها جعلت من الصعب عليها الوقوف أو حتى النهوض من السرير؛ لكن فريق التحقيق في الاحتيال أنشأ مراقبة سرية للقبض على "بوند" وهي تجري على الطرق المحيطة بمنزلها ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع.
وقال "هودج" إن فريق التحقيق توقف في نهاية المطاف عن عملية المراقبة مبكرًا؛ لأنهم جمعوا الكثير من الأدلة الدامغة ضد "بوند"، والتي تثبت عملية الاحتيال.