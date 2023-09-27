لحماية السوق التقليدية.. إندونيسيا تحظر التجارة الإلكترونية على منصات التواصل

ولم يردّ متحدث تيك توك إندونيسيا على طلب للتعليق، وسبق أن ذكر أن الحكومة يجب أن تأخذ في الحسبان مصدر رزق ستة ملايين بائع محلي يباشرون أعمالهم على تيك توك شوب للتجارة، وذكرت الشركة أن 325 مليون شخص من جنوب شرق آسيا يستخدمون التطبيق شهرياً، من بينهم 125 مليوناً من إندونيسيا.