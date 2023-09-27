لحماية السوق التقليدية.. إندونيسيا تحظر التجارة الإلكترونية على منصات التواصل

قال وزير التجارة الإندونيسي اليوم الأربعاء: إن البلاد حظرت معاملات التجارة الإلكترونية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قواعد تنظيمية جديدة.
واتخذت الحكومة هذا الإجراء من أجل حماية التجار والسوق التقليدية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وأضافت أن التسعير التنافسي على منصات وسائل الاجتماعي يهدد الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
ووفق "رويترز"، قال وزير التجارة ذو الكفل حسن لصحفيين: إن القواعد التنظيمية، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، تهدف إلى ضمان منافسة تجارية "منصفة وعادلة".
وذكر جيري سامبواجا نائب وزير التجارة في وقت سابق من الشهر الجاري: "لا يمكن المزج بين وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية"، وتعهّد بمنع أي تداخل بينهما، كما وصف خاصية تيك توك للبث المباشر أو "لايف" بأنها مثال للأشخاص الذين يبيعون بضائع على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يردّ متحدث تيك توك إندونيسيا على طلب للتعليق، وسبق أن ذكر أن الحكومة يجب أن تأخذ في الحسبان مصدر رزق ستة ملايين بائع محلي يباشرون أعمالهم على تيك توك شوب للتجارة، وذكرت الشركة أن 325 مليون شخص من جنوب شرق آسيا يستخدمون التطبيق شهرياً، من بينهم 125 مليوناً من إندونيسيا.