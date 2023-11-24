"الصحة العالمية" تطالب بمعلومات مفصّلة عن مرض مقلق.. والصين ترد: لا داعي للذعر

ووفقاً لمسؤولي الصحة الصينية، يُعزى انتشار المرض المتزايد - الذي يعاني بعض المستشفيات من "ضغط هائل" ويهدّد بإغلاق المدارس - إلى مزيجٍ من العدوى التي تسبّبها البكتيريا المسبّبة لالتهاب الشعب الهوائية الصغيرة (مايكوبلازما الرئة) وفيروس "RSV" (فيروس يصيب الجهاز التنفسي) وفيروس الأدينوفيروس الذي يسبّب أيضاً أمراضاً تنفسية والإنفلونزا، مشيرين إلى أن هذه الفيروسات ليست جديدة ولا داعي للذعر.