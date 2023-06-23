تزرع متفجرات بالسفن وتصد غواصي العدو.. "دلافين روسية للتجسس" وحوت!

وكانت شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا عام 2014، تضمّ مركزًا لتدريب الثدييات البحرية منذ 1965، لكن بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في 1991، أغلق المركز وبيعت دلافينه إلى إيران؛ وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية، إلا أن السلطات الأوكرانية أعادت في العام 2012 فتح هذا المركز، الذي أصبح تحت سيطرة روسيا منذ ضمّ القرم.