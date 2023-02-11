مريض سيئ الحظ.. سقط به المصعد وهو في طريقه لإجراء عملية قلب مفتوح

وحصد المقطع -وفق "روسيا اليوم"- متابعة عالية للغاية، وأظهر شخصًا يتحدث بنبرة غاضبة وهو يشير إلى شخص مستلقٍ على نقالة، قائلًا إن هذا الشخص مريض كان في طريقه لإجراء عملية قلب مفتوح؛ لكن المصعد هوى عليه. وباءت كل محاولات إسكات صاحب الصوت الغاضب بالفشل؛ بحسب ما هو متداول.