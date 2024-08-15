حدث ذات ليلة منذ ألف عام.. حل لغز "المستعر الأعظم" بعد قرون حيّر فيها العلماء

وقال الباحثون: إن التحليل يشير بقوة إلى أن "SN 1181" ينتمي إلى فئة نادرة من المستعرات الأعظمية من النوع "Iax"، حيث يمكن أن يكون الاشتعال النووي الحراري ناتجًا عن اصطدام اثنين من الأقزام البيضاء (أحد أنواع النجوم)، لكنهما فشلا في الانفجار تمامًا، تاركين وراءهما "نجم زومبي" (نجم لا يموت)، وهو اللغز الذي حير العلماء.