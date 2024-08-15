حدث ذات ليلة منذ ألف عام.. حل لغز "المستعر الأعظم" بعد قرون حيّر فيها العلماء
قدّمت دراسة حديثة وصفًا مفصلًا للمرة الأولى للانفجار النجمي الذي يطلق عليه "المستعر الأعظم 1181" من خلال إنشاء نموذج حاسوبي لتطوره، بعد أن كان لغزًا بالنسبة لعلماء الفلك منذ نحو ألف عام تقريبًا.
تم توثيق "المستعر الأعظم 1181" منذ ألف عام
وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية "، فالمستعر الأعظم 1181" أو (SN 1181)، هو انفجار نجمي بمجرة درب التبانة، رصده علماء الفلك الصينيون واليابانيون عام 1181 ميلادية، ويعد واحدًا من عدد قليل من المستعرات التي تم توثيقها قبل اختراع التلسكوبات وحيّر علماء الفلك لعدة قرون.
وتضمّنت الدراسة، التي نُشِرت بمجلة "The Astrophysical Journal" العلمية، مقارنة النموذج الحاسوبي لتطوره بملاحظات التلسكوب الأرشيفية لبقايا المستعر (سحابة عملاقة من الغاز والغبار مرئية حتى يومنا هذا).
"نجم زومبي لا يموت".. لغز حير العلماء
وقال الباحثون: إن التحليل يشير بقوة إلى أن "SN 1181" ينتمي إلى فئة نادرة من المستعرات الأعظمية من النوع "Iax"، حيث يمكن أن يكون الاشتعال النووي الحراري ناتجًا عن اصطدام اثنين من الأقزام البيضاء (أحد أنواع النجوم)، لكنهما فشلا في الانفجار تمامًا، تاركين وراءهما "نجم زومبي" (نجم لا يموت)، وهو اللغز الذي حير العلماء.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب الدكتوراه في علم الفلك بجامعة طوكيو، تاكاتوشي كو: إن هناك 20 أو 30 من المستعرات العظمى قد تكون من النوع "Iax"، لكن هذا هو الوحيد الذي نعرفه في مجرتنا.
رياح نجمية بدأت تهب منذ 20 عامًا فقط
ووجدت الدراسة بشكل لا يمكن تفسيره، أن الرياح النجمية عالية السرعة، التي تم اكتشافها في دراسات سابقة، بدأت تهب من سطح "النجم الزومبي" منذ 20 عامًا فقط، مما أضاف المزيد من الغموض حول "SN 1181".
فهم أفضل لحياة النجوم وموتها
وقال الخبراء، وفق شبكة "سي إن إن" الإخبارية: إن تحديد ما حدث للمستعر الأعظم 1181، يمكن أن يساعد علماء الفلك في التوصل إلى فهم أفضل لحياة النجوم وموتها، وكيف تسهم في تكوين الكواكب.
واستغرق علماء الفلك نحو 840 عامًا لحل أول لغز كبير بشأن "المستعر الأعظم 1181"، الذي يتمثل في تحديد موقعه بمجرة درب التبانة، بحسب "سي إن إن".
أستاذ فيزياء وعالم فلك هاوٍ
وكان النجم المحتضر هو آخر مستعر أعظم بدون بقايا مؤكدة حتى عام 2021، عندما تتبعه أستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة مانشستر بإنكلترا، ألبرت زيلسترا.
واكتشف عالم الفلك الهاوي دانا باتشيك السديم (الأجرام السماوية) للمستعر الأعظم في عام 2013 أثناء البحث في أرشيف مستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء التابع لوكالة ناسا أو"WISE"، لكن زيلسترا كان أول من ربط بين السديم و"المستعر الأعظم 1181".
القزم الأبيض
وتقع الأجرام السماوية للمستعر الأعظم على بُعد نحو 7000 سنة ضوئية من الأرض، ويوجد في مركزها جسم سريع الدوران بحجم الأرض يسمى القزم الأبيض، وهو نجم ميت استنفد وقوده النووي، وهذه الميزة فريدة بالنسبة لبقايا المستعر؛ لأن الانفجار كان من المفترض أن يمحو القزم الأبيض.