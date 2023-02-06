في لحظات صعبة.. مواساة أوروبية وآسيوية وتضامنٌ لتخطي تركيا آثار الزلزال

وضرب زلزال بقوة 7.4 درجات، محافظة كهرمان مرعش في تركيا فجر اليوم؛ مما أسفر عن تدمير عدد من المدن، ومصرع 284 شخصًا، وإصابة أكثر من 2300 شخص، كما تم الإبلاغ عن أضرار في عدة مناطق من سوريا، كما شعر بالزلزال مَن في العاصمة اللبنانية بيروت، وبحسب وزارة الصحة السورية، فقد لَقِيَ 237 شخصًا مصرعهم، وأصيب 639 شخصًا جراء الزلزال.