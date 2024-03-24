فيديو معتمرة كويتية من المسجد الحرام: "أنا من عشاق السعودية وحنا أهل وأحباب"

عبّرت معتمرة كويتية عن مشاعر السعادة التي تغمرها والحب للسعودية والسعوديين، واحتفائها بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام.
وقالت المعتمرة: "أنا من عشاق السعودية وحنا أهل وأحباب".
وتابعت: أعشق السعودية وأهل السعودية، وهم أهلنا وحبايبنا، ومحبتنا كبيرة.
ومع بداية الشهر الكريم بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تنفيذ خططها التشغيلية الموضوعة والمعدّة مسبقًا لاستقبال الزائر والمعتمر في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ؛ حيث زود المسجد الحرام بفرش جديد يتجاوز عدده "25" ألف سجادة في جميع مصليات المسجد الحرام وساحاته، كما يتوفر "50" موقعًا للوضوء داخل المسجد الحرام، و"3000" دورة مياه في الساحات، ووفرت الهيئة "15" ألف حافظة زمزم، و"150" مشربية موزعة داخل البيت العتيق.
ويتمّ غسل المسجد الحرام وتطهيره "10" مرات يوميًّا، بعدد من العاملين يصل إلى "4000" عامل داخل المسجد الحرام، بإشراف "400" مشرف على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى المعدات والآلات الحديثة المستخدمة في المسجد الحرام، والتي بلغ عددها "4000" معدة وآلة؛ لضمان توفير البيئة الصحية الآمنة للزوار والقاصدين، كما يتمّ تعطير الأجواء بما يقارب "3000" لتر من المعطرات ذات الجودة المخصصة، وفرش "1000" مشاية بلاستيكية على مداخل ومخارج المسجد الحرام بعدة ألوان؛ للتسهيل على القاصد معرفة المداخل.