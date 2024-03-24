فيديو معتمرة كويتية من المسجد الحرام: "أنا من عشاق السعودية وحنا أهل وأحباب"

ويتمّ غسل المسجد الحرام وتطهيره "10" مرات يوميًّا، بعدد من العاملين يصل إلى "4000" عامل داخل المسجد الحرام، بإشراف "400" مشرف على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى المعدات والآلات الحديثة المستخدمة في المسجد الحرام، والتي بلغ عددها "4000" معدة وآلة؛ لضمان توفير البيئة الصحية الآمنة للزوار والقاصدين، كما يتمّ تعطير الأجواء بما يقارب "3000" لتر من المعطرات ذات الجودة المخصصة، وفرش "1000" مشاية بلاستيكية على مداخل ومخارج المسجد الحرام بعدة ألوان؛ للتسهيل على القاصد معرفة المداخل.