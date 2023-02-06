متابعة مستمرة .. زلزال قوي يضرب تركيا وسوريا.. وسكان دول عربية عدة يشعرون بهزات ارتدادية
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متابعة مستمرة .. زلزال قوي يضرب تركيا وسوريا.. وسكان دول عربية عدة يشعرون بهزات ارتدادية

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نائب الرئيس التركي: 284 قتيلاً و2323 مصاباً وانهيار أكثر من 1000 مبنى جراء الزلزال

لحظة انهيار مبنى في مدينة حلب السورية جراء الزلزال اليوم

رسمياً.. إدارة الكوارث التركية تعلن طلب المساعدة الدولية جراء الزلزال المدمر

صور صباحية تظهر حجم الدمار الهائل الذي خلّفه زلزال تركيا

الصحة السورية: 237 قتيلا و639 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس

الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 111 قتيلاً و516 مصاباً

شعروا بالزلزال.. هلع في لبنان ونزول للشوارع

سادت حالة من الهلع في العاصمة بيروت وشمالي لبنان ومختلف المناطق اللبنانية، الإثنين، من جراء زلزال تركيا القوي.
وشعر سكان لبنان بهزّة أرضيّة قوّية جدّاً، عند الساعة الثالثة والثلث فجراً، إثر زلزال ضرب تركيا تبعتها هزّة ارتدادية ثانية أقلّ قوّة استمرّت لثوانٍ، وأدّت إلى حالة هلع لدى الأهالي في مختلف المناطق، والنزول إلى الشوارع تحت المطر.

بايدن يوجّه السلطات الأمريكية بتقديم المساعدة لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر

مشاهد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا اليوم

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: وقعت 32 هزة ارتدادية حتى الآن عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر.

سوريا: تسجيل 99 حالة وفاة بينها 50 حالة في اللاذقية و334 إصابة بعموم المحافظات.

ارتفاع عدد ضحايا زلزال  تركيا إلى 76 قتيلاً ونحو 440 جريحاً

زلزال قوي يضرب تركيا

قال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني إن زلزالاً بلغت قوته 7.9 درجة ضرب غازي عنتاب بتركيا في ساعةٍ مبكرة من صباح الإثنين على عمق 10 كيلومترات.

وقدّرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية الزلزال عند 7.4 بالقرب من مدينة كهرمان ماراس الجنوبية.

وبحسب صور بثّتها وسائل إعلام تركية لحقت أضرارٌ بالمباني وتجمّع الناس في شوارع تغمرها الثلوج.

واستمر الزلزال نحو دقيقة وحطم النوافذ، بحسب شاهد من "رويترز".

وقالت وسائل إعلام تركية، إن هناك انهياراً في بعض الأبنية من جرّاء زلزال ضرب جنوب البلاد.

كما أكّدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.

تركيا
زلزال
زلزال تركيا
غازي عنتاب

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