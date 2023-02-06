متابعة مستمرة .. زلزال قوي يضرب تركيا وسوريا.. وسكان دول عربية عدة يشعرون بهزات ارتدادية

قال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني إن زلزالاً بلغت قوته 7.9 درجة ضرب غازي عنتاب بتركيا في ساعةٍ مبكرة من صباح الإثنين على عمق 10 كيلومترات.

وقدّرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية الزلزال عند 7.4 بالقرب من مدينة كهرمان ماراس الجنوبية.

وبحسب صور بثّتها وسائل إعلام تركية لحقت أضرارٌ بالمباني وتجمّع الناس في شوارع تغمرها الثلوج.

واستمر الزلزال نحو دقيقة وحطم النوافذ، بحسب شاهد من "رويترز".

وقالت وسائل إعلام تركية، إن هناك انهياراً في بعض الأبنية من جرّاء زلزال ضرب جنوب البلاد.

كما أكّدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.