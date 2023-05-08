هل تسبب كوفيد-19 في وفاة أكثر من 20 مليون شخص خلال ثلاث سنوات؟

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم، عن وفاة أكثر من 20 مليون شخص جراء كوفيد-19، بعد أكثر من ثلاث سنوات على انتشار هذا الوباء بحسب منظمة الصحّة العالمية.