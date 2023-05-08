هل تسبب كوفيد-19 في وفاة أكثر من 20 مليون شخص خلال ثلاث سنوات؟

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم، عن وفاة أكثر من 20 مليون شخص جراء كوفيد-19، بعد أكثر من ثلاث سنوات على انتشار هذا الوباء بحسب منظمة الصحّة العالمية.
ووفق الوكالة تعدّ هذه الحصيلة أعلى ثلاث مرات من التقديرات الرسمية.
جدير بالذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس كان قد قال للصحافيين في وقت سابق: إن كوفيد-19 لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن ذلك لا يعني أن جائحة كوفيد-19 قد انتهت باعتبارها تهديدًا صحيًا على المستوى الدولي.
وفي مؤتمر صحفي في جنيف، قال المدير العام للمنظمة إن كوفيد-19 قد أدى إلى وفاة شخص كل 3 دقائق، الأسبوع الماضي.
وأوصت منظمة الصحة العالمية جميع الدول بإدماج اللقاحات ضد المرض في برامج التحصين، ومواصلة دعم البحث لتحسين اللقاحات وتقليل العدوى.
وكانت المنظمة قد أعلنت كوفيد-19 "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا" في الثلاثين من يناير 2020.