العراق.. 3 هزات أرضية في محافظتَي دهوك وكركوك

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل العراقية، في بيان، أن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجّلت حدوث 3 هزات أرضية، فجر اليوم الإثنين، في محافظتَي دهوك وكركوك بدرجات متفاوتة"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.