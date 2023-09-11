العراق.. 3 هزات أرضية في محافظتَي دهوك وكركوك

أعلنت هيئة الرصد الزلزالي في العراق، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل ثلاث هزات أرضية في محافظتَي دهوك وكركوك، شمال العراق ووسطه.
وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل العراقية، في بيان، أن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجّلت حدوث 3 هزات أرضية، فجر اليوم الإثنين، في محافظتَي دهوك وكركوك بدرجات متفاوتة"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.
ودعت الهيئة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي"، وفق سكاي نيوز.
وبحسب هيئة الرصد الزلزالي العراقية، بلغت قوة الهزة الأولى 4.7 درجة، ومركزها على بُعد 20 كيلومتراً شمال شرقي طوزخرماتو في محافظة كركوك.
أما الهزة الأرضية الثانية، فبلغت قوتها 4.6 درجة، ووقعت في محافظة دهوك قرب الحدود العراقية - التركية، في حين وقعت الثالثة بالقرب من الهزة السابقة وفي المحافظة ذاتها، وبلغت قوتها 3.1 درجة.