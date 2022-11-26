رأس امرأة يطفو بلا وجه وإصبع مقطوع.. جرس إنذار في "حب الأونلاين القاتل"!

وفي 12 نوفمبر، غردت كارلا على حسابها في تويتر: "لم أكن أعتقد أبدًا أنني سأكون في هذا الموقف، لكنني اليوم أطلب دعمكم لنشر هذا المنشور والعثور على أحد أكثر الأشخاص المحبوبين والأكثر أهمية في حياتي. اختفت أوليفيا أريلانو يوم الاثنين 7 نوفمبر في بيرو، وهي من أصل مكسيكي، ونخشى على حياتها".