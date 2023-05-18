بعدما أثار الجدل في مصر.. "بيت شعر" شهير يتسبب في إحالة معلم إلى التحقيق

وقام بعض الطلاب بتصوير هذا السؤال وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما تسبب في حالة كبيرة من الجدل؛ حيث رأى البعض أن السؤال فيه بعض الصعوبة من واضع الامتحان؛ بينما رأى البعض الآخر أن السؤال سهل وأن بيت الشعر شهير جدًّا، وأنه يجب أن يكون الطالب مثقفًا.