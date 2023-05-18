بعدما أثار الجدل في مصر.. "بيت شعر" شهير يتسبب في إحالة معلم إلى التحقيق

ثارت حالة كبيرة من الجدل في مصر؛ بسبب سؤال ورد في اختبارات نهاية العام للصف الثاني الثانوي بمحافظة بني سويف جنوبي القاهرة، نَتَج عنه إحالة واضع السؤال للتحقيق، بدعوى أنه أراد "تحقيق شهرة وركوب التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي.
القصة بدأت حينما اشتكى طلاب الصف الثاني الثانوي بعدد من مدارس إدارة بني سويف التعليمية، من صعوبة سؤال ترجمة في اللغة الإنجليزية، تتضمن إجابته 4 اختيارات بينهم الإجابة الصحيحة للسؤال.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، فالسؤال كان عبارة عن بيت الشعر الشهير للشاعر المصري الراحل إسماعيل صبري باشا، أحد رواد مدرسة شعراء الإحياء في الشعر العربي الحديث، يقول الشاعر:
طرقتُ الباب حتى كَلّ مَتني * * * فلما كَلَّ مَتني كلمتني
فقالت يا إسماعيلُ صبرًا * * * فقلتُ يا أَسما عِيلَ صَبري
وطلب واضع الامتحان من الطلبة اختيار الترجمة الصحيحة من 4 ترجمات إنجليزية وضعها لهذا البيت.
وقام بعض الطلاب بتصوير هذا السؤال وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما تسبب في حالة كبيرة من الجدل؛ حيث رأى البعض أن السؤال فيه بعض الصعوبة من واضع الامتحان؛ بينما رأى البعض الآخر أن السؤال سهل وأن بيت الشعر شهير جدًّا، وأنه يجب أن يكون الطالب مثقفًا.
السلطات التعليمية في محافظة بني سويف قررت إحالة المدرس الذي وضع الامتحان إلى التحقيق؛ وهو ما طرح تساؤلات أخرى، حول ما هي التهمة التي سيتم التحقيق معه بسببها.
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن الدكتور سعيد رمضان مدير إدارة الإعلام بمحافظة بني سويف، أنه: بالرجوع لوكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة بشأن هذه الواقعة؛ أكد أن المدرس كان يرغب في "الشهرة وركوب التريند"؛ لعلمه أن هذا السؤال سينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهناك اشتراطات لوضع الأسئلة، وسلطات التعليم وجدت أن هذا السؤال يخالف تلك الاشتراطات.
السؤال كان صعبًا للغاية والتعليمات الواردة أن يكون الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.
ليس في مقدور كل الطلبة حتى فهم بيت الشعر هذا حتى يتمكنوا من ترجمته.
ويعنى هذا البيت، أنني طرقتُ الباب حتى أصاب ذراعي وكتفي التعب، فلما أصابني التعب، أجابتني، وقالت: يا إسماعيلُ (الرجل الذي يطرق الباب) اصبر؛ فرد عليها قائلًا: يا أسماء (اسم البنت)، نَفِدَ صبري.
تجدر الإشارة إلى أن إسماعيل صبري باشا مؤلف بيت الشعر المذكور، الْتحق بالسلك القضائي حتى أصبح وكيلًا لوزارة الحقانية (العدل حاليًا)، وتولى منصب النائب العام من ديسمبر 1895 إلى فبراير 1896، كما عُيّن محافظًا للإسكندرية، وأحيل للمعاش في 1907، وتوفي في 21 مارس 1923.