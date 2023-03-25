بعدما أثارت الجدل.. شاهد ما فعله ماكرون بساعته "الفاخرة" أثناء مقابلة تليفزيونية

وحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإن الساعة التي "ندم" ماكرون على ارتدائها، هي من صنع الشركة الفرنسية المختصة بالساعات الفاخرة "بيل آند روس"، وهي من فئة "بي آر في 1 92" في قائمة ساعات الشركة، ويبلغ سعرها 2600 دولار تقريبًا، على عكس الإشاعة التي انتشرت والتي أشارت إلى أن سعر الساعة يصل إلى 80 ألف دولار.