بعدما أثارت الجدل.. شاهد ما فعله ماكرون بساعته "الفاخرة" أثناء مقابلة تليفزيونية
أثار الرئيس الفرنسي تساؤلات عدة، بشأن السعر الحقيقي للساعة "الثمينة" التي حاول خلعها خلال مقابلة تلفزيونية؛ وهو الفيديو الذي أثار الجدل لأيام.
وتَعَرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات لاذعة، بعد خلعه ساعته باهظة الثمن خلال مقابلة تلفزيونية، بشأن نظام التقاعد المثير للجدل.
ما نوع الساعة وثمنها؟
وحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإن الساعة التي "ندم" ماكرون على ارتدائها، هي من صنع الشركة الفرنسية المختصة بالساعات الفاخرة "بيل آند روس"، وهي من فئة "بي آر في 1 92" في قائمة ساعات الشركة، ويبلغ سعرها 2600 دولار تقريبًا، على عكس الإشاعة التي انتشرت والتي أشارت إلى أن سعر الساعة يصل إلى 80 ألف دولار.
وفي الفيديو، الذي نشرته وسائل إعلام فرنسية وعالمية، استخدم ماكرون يديه للتعبير عن نفسه أثناء حديثه؛ حيث ظهرت الساعة بوضوح، قبل أن يضع يديه تحت الطاولة، ويخلع الساعة.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، أرجع متحدثون عن ماكرون، سلوكه إلى أن الساعة كانت تتلألأ على الطاولة أثناء المقابلة؛ الأمر الذي جعله ينزعها.
بينما نقلت صحيفة "الديلي ميل" عن بيان لقصر الإليزيه: أن ماكرون خلع ساعته لأنها كانت تصطدم بالمنضدة مُحدثة أصواتًا أثناء الحوار.
كم يبلغ راتب ماكرون؟
تساءل البعض عن الراتب الحكومي الذي يتقاضاه رئيس فرنسا، وإن كان يسمح له باقتناء الساعات الفاخرة.
ووفقًا لتقرير مجلة "فوربس" العام الماضي، يتقاضى ماكرون راتبًا قدره 154 ألف دولار سنويًّا، أو 13 ألف دولار شهريًّا.