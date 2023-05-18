شاهد بالصور: شهر من الصراع في السودان.. ونصف السكان في حاجة إلى المساعدة

مر ما يربو على شهر من اندلاع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي بدأت شرارته في منتصف إبريل، قُبيل نهاية شهر رمضان، وبداية عيد الفطر المبارك، فتحولت أيام الفرح والسرور، إلى حزن وألم.
ترك ذلك الصراع الدموي العاصمة السودانية الخرطوم وسكانها يعانون الأمرين، وحولها من واحة مستقرة نسبيًا إلى منطقة حرب مقفرة، بعد أن لقي المئات حتفهم، وجرح أكثر من 5 آلاف شخص.
عانى سكان الخرطوم أسابيع بسبب النقص الحاد في الغذاء، وانقطاع التيار الكهربائي، وانقطاع الاتصالات، وغلاء الأسعار، والتضخم قبل اندلاع الصراع، إلا أن المدينة الجميلة شهدت بعد ذلك ما هو أصعب من ذلك، من قتال شوارع بالأسلحة الثقيلة، وهجمات جوية متكررة، لا تفارق كل صباح يشرق على الخرطوم.
الحياة شبه متوقفة، فقد أدى القتال المتواصل والمتبادل بين الطرفين إلى إغلاق السفارات الأجنبية، وإجلاء الموظفين والرعايا الأجانب، وأثر بشكل مدوٍ على حياة الناس، ومعاشهم، بعد أن حوصر الملايين في منازلهم، وانقطعت عنهم الخدمات الأساسية، والرعاية الصحية.
في الوقت الذي اضطر فيه ما يقرب من مليون شخص إلى الفرار من منازلهم، حيث لجأ الكثير منهم إلى البلدان المجاورة، في أكبر حركة للنزوح على الإطلاق في السودان، وفقًا للأمم المتحدة.
ولمعالجة هذا الوضع الحرج، فقد أطلقت الأمم المتحدة خطة استجابة منقحة، مبنية على خطة الاستجابة الإنسانية السنوية لعام 2023. والهدف من هذه الخطة هو الوصول إلى 18 مليون شخص متضرر من النزاع ومساعدتهم.
ووفقًا لرئيس مكتب جنيف التابع للأمم المتحدة، راميش راجاسينغهام، فإن متطلبات التمويل لخطة الاستجابة هذه تبلغ نحو 2.6 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ مطلوب على الإطلاق لأي نداء إنساني للسودان، قائلاً إن تأمين هذه الأموال أمر حيوي لتوفير الدعم الأساس لملايين السودانيين الذين هم في أمس الحاجة إليه.