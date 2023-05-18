شاهد بالصور: شهر من الصراع في السودان.. ونصف السكان في حاجة إلى المساعدة

عانى سكان الخرطوم أسابيع بسبب النقص الحاد في الغذاء، وانقطاع التيار الكهربائي، وانقطاع الاتصالات، وغلاء الأسعار، والتضخم قبل اندلاع الصراع، إلا أن المدينة الجميلة شهدت بعد ذلك ما هو أصعب من ذلك، من قتال شوارع بالأسلحة الثقيلة، وهجمات جوية متكررة، لا تفارق كل صباح يشرق على الخرطوم.