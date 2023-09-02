بسبب زوجته السابقة.. برازيلي قضى 28 عامًا من حياته "متوفًّى" ولا يعلم

ليس من الواضح سبب إعلان زوجة مانويل السابقة وفاته في عام 1995، لكنه قال إنه لاحظ شيئًا غريبًا عام 2012، عندما حاول التصويت في الانتخابات المحلية ليُقال له إنه ليس مدرجًا في القائمة، لكنه لم يهتمّ حينها بالأمر؛ حسب "سكاي نيوز عربية".