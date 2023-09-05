فيديو مرعب.. هذه الضربة تسبّبت في استئصال كُلية لاعب سلة بكأس العالم

وحسب وكالة "فرانس برس"، خضع سيمانيتش للجراحة في أحد مستشفيات العاصمة الفلبينية مانيلا، بعدما أصيب بضربة مرفق من لاعب من منتخب جنوب السودان، خلال مباراة في دور المجموعات في 30 أغسطس.