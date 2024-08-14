حول العالم في صورة: ذهب لتسلُّم شهادتَي ميلاد ابنَيْه التوأم وعاد ليدفنهما بعد عدوان إسرائيلي على منزله

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد أبًا فلسطينيًّا، لم يستطع تمالُك دموعه المنهمرة، وهو يقف مذهولاً، ويحمل شهادتَي ميلاد توأمه اللذين أتيا إلى الدنيا قبل أيام قليلة، ثم غادرا سريعًا.