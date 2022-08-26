كوريا الجنوبية الأدنى معدل خصوبة في العالم

وكان المعدل قد انخفض إلى ما دون طفل واحد للمرأة الواحدة عام 2018، لكن البيانات التي كُشف النقاب عنها، الأربعاء، تظهر أن النسبة انخفضت إلى 0.81، أي أقل بثلاث نقاط عن النسبة السابقة، وبانخفاضٍ مستمرٍ لست سنوات متعاقبة.