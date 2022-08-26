كوريا الجنوبية الأدنى معدل خصوبة في العالم

سجّلت كوريا الجنوبية، مرة أخرى، أدنى معدل خصوبة في العالم.
وكان المعدل قد انخفض إلى ما دون طفل واحد للمرأة الواحدة عام 2018، لكن البيانات التي كُشف النقاب عنها، الأربعاء، تظهر أن النسبة انخفضت إلى 0.81، أي أقل بثلاث نقاط عن النسبة السابقة، وبانخفاضٍ مستمرٍ لست سنوات متعاقبة.
ويبلغ معدل نسبة المواليد في الدول الأكثر تقدماً اقتصاديا 1.6 طفل لكل امرأة.
ويحتاج كل بلد إلى طفلَيْن على الأقل لكل زوجَيْن (معدل 2.1) للمحافظة على عدد السكان ثابتاً، دون حساب الهجرة.
وانخفض معدل الخصوبة بشكلٍ ملحوظٍ في العقود الستة الماضية، كما تقول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.