لأغرب سبب.. شاهد إماراتي يُحرق سيارته ويثير جدلًا على "تويتر"!

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر قيام مواطن إماراتي بإحراق سيارته في الصحراء، لسبب بدا غريبًا في نظر الكثيرين.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال الرجل: إن إشعاله النار في سيارته جرى بسبب موقف حصل له في اليوم السابق.
حيث الْتقى مالك السيارة برجل سأله كيف يمكن أن يذهب بتلك السيارة (الغالية) إلى أبو ظبي، فأصابه بالحسد -على حد تعبيره- داعيًا الله أن يعوضه.
وأثارت الواقعة جدلًا على "تويتر"؛ حيث اعتبر مغردون تصرف الرجل من الجهل وعدم تقدير النعمة.
بينما رأى آخرون أن قصة الحسد التي رواها مالك السيارة ليست مقنعة وليست سببًا لإحراقها، وأعطوا مثالًا عن الأجانب؛ حيث لديهم سيارات باهظة جدًّا ولم يقم أحد بذكر قصة الحسد ولا قام بإتلاف سيارته.
واعتبر البعض أن الرجل مُحق في خوفه من الحسد؛ لكن لا ينبغي المبالغة في هذا الخوف حتى يصل إلى درجة الإقدام على فعل متهور.