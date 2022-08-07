لأغرب سبب.. شاهد إماراتي يُحرق سيارته ويثير جدلًا على "تويتر"!

بينما رأى آخرون أن قصة الحسد التي رواها مالك السيارة ليست مقنعة وليست سببًا لإحراقها، وأعطوا مثالًا عن الأجانب؛ حيث لديهم سيارات باهظة جدًّا ولم يقم أحد بذكر قصة الحسد ولا قام بإتلاف سيارته.