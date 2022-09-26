بعد 50 عاماً من صورتها عارية.. ما هي رسالة "طفلة النابالم" للعالم؟

وكان عمر الطفلة 9 سنوات عندما قصفت القوات الأمريكية قريتها بقنابل "النابالم" الحارقة، وأصيبت الطفلة بحروق من الدرجة الثالثة، وغطّت نحو نصف جسدها، ولم يكن من المتوقع أن تعيش بعدها، واثنان من أبناء عمومتها قُتِلا من جراء قصف الطائرات الأمريكية.