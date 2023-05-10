يندد بالإرهاب أم يثير الكراهية ضد المسلمين؟.. جدل بشأن فيلم هندي عن داعش يتحدى الأعراف

وأظهرت أرقامٌ جمَعَها ونشرها المحلل تاران أدارش على تويتر، أن الفيلم الذي يقوم ببطولته ممثلون غير معروفين نسبيًّا؛ حقق أكثر من 450 مليون روبية (5.50 ملايين دولار) في مبيعات التذاكر منذ طرحه في دور العرض يوم الجمعة؛ وهو أمر نادر في عالم السينما الهندية؛ حسب "سكاي نيوز عربية".