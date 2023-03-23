بايدن يهنئ بقدوم رمضان مُذَكّرًا باضطهاد الأيغور والروهينجا مختتمًا بيانه بـ"رمضان كريم"

وأكد بايدن: "اليوم على وجه الخصوص، نتذكر حق الإنسان العالمي في ممارسة معتقداتنا والصلاة والتبشير بها بسلام وعلانية"؛ مضيفًا: "جنبًا إلى جنب مع شركائنا، تقف الولايات المتحدة متضامنة مع المسلمين الذين لا يزالون يواجهون الاضطهاد؛ بما في ذلك الأويغور في جمهورية الصين الشعبية، والروهينغا في بورما، والمجتمعات المسلمة الأخرى التي تواجه الاضطهاد في جميع أنحاء العالم".