بـ"الرموش واللحى والباروكات".. كيف ساعد "الشعر البشري" في إنقاذ اقتصاد كوريا الشمالية؟

وساعدت هذه المبيعات التي أثمرت ملايين الدولارات، في تعزيز انتعاش الصادرات في الدولة المعزولة عالميًّا في عام 2023؛ حيث شكلت الباروكات وغيرها من منتجات الشعر، ما يقرب من 60% من السلع المعلنة المرسلة إلى الصين، شريكها التجاري الأكبر.