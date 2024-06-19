بـ"الرموش واللحى والباروكات".. كيف ساعد "الشعر البشري" في إنقاذ اقتصاد كوريا الشمالية؟

ساعدت تجارة الشعر البشري في دعم اقتصاد كوريا الشمالية المعزول؛ مما خفف من تأثير العقوبات الدولية "وزود بيونغ يانغ بإيرادات حيوية لمتابعة طموحاتها النووية".
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن بيانات للجمارك الصينية، أن صادرات كوريا الشمالية إلى الصين في العام الماضي، شملت 1.680 طنًّا -أي ما يعادل حوالى 135 حافلة ذات طابقين- من الرموش الصناعية واللحى والباروكات بقيمة حوالى 167 مليون دولار.
وساعدت هذه المبيعات التي أثمرت ملايين الدولارات، في تعزيز انتعاش الصادرات في الدولة المعزولة عالميًّا في عام 2023؛ حيث شكلت الباروكات وغيرها من منتجات الشعر، ما يقرب من 60% من السلع المعلنة المرسلة إلى الصين، شريكها التجاري الأكبر.
وعادةً ما تُصنَع هذه المنتجات من شعر مستورد من الصين ويتم تجميعها بتكلفة منخفضة في كوريا الشمالية، قبل إعادتها إلى الشركات الصينية التي تصدرها إلى جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، فإن المتسوقين الذين يقتنون الباروكات وغيرها من الملحقات؛ سيجدون ملصقات تخبرهم أن المنتجات صنعت في الصين وليس في كوريا الشمالية.
يُذكر أن الصناعات الخفيفة مثل منتجات التجميل، ليست خاضعة للعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ؛ بل إنها واحدة من عدة طرق استطاع من خلالها النظام التخفيف من تأثير العقوبات الدولية.
وتتعرض كوريا الشمالية لعقوبات أممية بسبب برنامجها النووي.
ومر ما يقرب من عقدين منذ أن اختبرت كوريا الشمالية أول سلاح نووي لها وأعلنت عن وجود تهديد محتمل للأمن الإقليمي والعالمي.
ولم يتم تمويل هذا البرنامج الطموح للأسلحة بالكامل من مبيعات منتجات التجميل المكتوب عليها "صنع في الصين"؛ لكنها ساهمت -دون شك- في تمويل جزء منه.