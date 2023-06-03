حقيبة تظهر منها "قدم بشرية".. قصة صورة أثارت الفزع في مصر

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي صورةً مفزعة لشخص يركب دراجة نارية في العاصمة المصرية القاهرة، ويحمل خلفه حقيبة كبيرة ظهر منها ما يشبه القدم البشرية.
وأثارت الصورة، التي انتشرت عبر "فيسبوك"، التساؤلات عما يحمله راكب الدراجة، وما إذا كان الأمر ينطوي على ارتكاب جريمة.
وحسب موقع صحيفة "الأهرام" المصرية: قالت الأجهزة الأمنية في القاهرة: إنه بعد انتشار الصورة حقّقت بحيثياتها، ليتبين لهم أنها "مانيكان" "مجسم لعرض الملابس" في متاجر بيع الملابس.
ونقل موقع "الحرة" عن الصحيفة، أن مالك أحد محلات الملابس الجاهزة طلب من إحدى شركات النقل توصيلَ "المانيكان" من محله إلى محل آخر يقع في منطقة المقطم بالقاهرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن سائق الدراجة قام بوضع "المانيكان" داخل ما يشبه الحقيبة الكبيرة؛ لحمايته خلال عملية النقل، ليظهر قدم المجسم أثناء مسيره على الطريق العام.