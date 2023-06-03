حقيبة تظهر منها "قدم بشرية".. قصة صورة أثارت الفزع في مصر

ونقل موقع "الحرة" عن الصحيفة، أن مالك أحد محلات الملابس الجاهزة طلب من إحدى شركات النقل توصيلَ "المانيكان" من محله إلى محل آخر يقع في منطقة المقطم بالقاهرة.