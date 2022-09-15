إصابة الرئيس الأوكراني في حادث.. فيديو: إصابة زيلينسكي "ليست بالغة"

أعلنت الرئاسة الأوكرانية ليل الأربعاء، أن سائقًا اصطدم بعربته بسيارة كان على متنها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي "لم يصب بجروح بالغة" في الحادث الذي وقع في كييف.