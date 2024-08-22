وسط مخاوف من احتكار سوق البرامج.. نائب رئيس متجر تطبيقات "أبل" يغادر منصبه في أكتوبر

وقال "فيشر" لفريقه في بريد إلكتروني يوم الأربعاء: "بعد 21 عاماً في أبل، اتخذت قراراً بالابتعاد عن شركتنا الرائعة. كان هذا الأمر في ذهني لبعض الوقت، وبينما نقوم أيضاً بإعادة تنظيم الفريق لإدارة التحديات والفرص الجديدة بشكل أفضل، فإن الآن هو الوقت المناسب لتسليم الراية إلى اثنين من القادة البارزين في فريقي".