لست وحدك فلا تنزعج.. لماذا لا تعجبنا أصواتنا بعد تسجيلها؟

ويلفت "كارمايكل" إلى أن "الذات المثالية" أكثر طموحًا إلى حد ما، وهذا ليس بالأمر السيئ، ووفقًا لذلك عندما يواجه الناس الواقع يدركون أن أصواتهم لا تبدو كما يسمعونها، وهذا يمكن أن يكون مزعجًا".