قد تسبب الوفاة.. 6 أضرار خطيرة لحرارة الصيف

- الجفاف وارتفاع حرارة الجسم

التعرق وسيلة لتبريد الجسم في حالات ارتفاع درجات الحرارة، ويمكن للشخص النشط أن يتعرق ما يصل إلى 10 لترات من الماء يوميًا. وإذا لم يتم تعويض ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف، وهو ما يعني أن الجسم لم يعد قادرًا على تبريد نفسه عن طريق التعرق. وإذا كان الجسم ساخنًا جدًا، يمكن أن يتوقف تدفق الدم إلى الجلد والتعرق. وفي هذه الحالة، ترتفع درجة حرارة الجسم ويحدث تلف لخلايا الدماغ، لا يمكن إصلاحه.