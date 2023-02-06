"الزلزال المدمر".. "أردوغان" في مركز الكوارث يتابع "الإنقاذ" وتصريحات مرتقبة

تَوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إلى مقر إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"؛ للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بزلزال "قهرمان مرعش"؛ حيث من المنتظر أن يُدلي "أردوغان" بتصريحات عقب التقييمات في مركز التنسيق في إدارة الطوارئ والكوارث.