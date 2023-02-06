"الزلزال المدمر".. "أردوغان" في مركز الكوارث يتابع "الإنقاذ" وتصريحات مرتقبة

تَوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إلى مقر إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"؛ للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بزلزال "قهرمان مرعش"؛ حيث من المنتظر أن يُدلي "أردوغان" بتصريحات عقب التقييمات في مركز التنسيق في إدارة الطوارئ والكوارث.
وأعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، في أحدث حصيلة، وفاة 284 شخصًا وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش وشعر به سكان العديد من الولايات المجاورة.
وقد ضرب زلزال -فجر اليوم الاثنين- مناطق بتركيا وسوريا، وبلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر، مُخلّفًا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.