عقب تعليمات صارمة.. الكويت تُبعد 3 آلاف "متشبه بالنساء" منذ بداية العام

وأشارت المصادر إلى "أنه، بناء على تعليمات النائب الأول؛ فقد نفّذ رجال مباحث الآداب ومباحث شؤون الإقامة والقوى العاملة، حملاتٍ استباقية لرصد بعض المعاهد التي تعمل على مدار الساعة، وتتخذ مساج الرجال أماكن لممارسة أعمال منافية للأخلاق أحيانًا، وأن المتشبهين بدأوا بالانتشار في الآونة الأخيرة عبر تقديم عروض على مواقع التواصل والإعلانات المشبوهة، لاصطياد الراغبين من صغار السن، مستغلين تغيير أجسادهم وتحويلها ظاهريًّا؛ بحيث أصبحوا ينافسون النساء من خلال مظهرهم الخارجي".