كابوس في درنة.. حصيلة ضحايا السيول والفيضانات تتجاوز الـ5 آلاف قتيل

وأكد أبولموشة تواصل عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين مستمرة من قبل فرق إنقاذ محلية، مطالباً بتدخل دولي للمساعدة في جهود الإنقاذ، وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.