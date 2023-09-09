نيويورك تايمز.. "الصين تغرق العالم بسيارات رخيصة الثمن رغم تراجع صادراتها في قطاعات أخرى"

وتمكّنت شركات صناعة السيارات الصينية من السيطرة على السوق الروسية منذ بدء الأزمة مع أوكرانيا؛ حيث يتمّ نقل السيارات عن طريق القطار، كما استحوذت هذه الشركات على حصص كبيرة من الأسواق في جنوب شرق آسيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية والمكسيك، ومع ذلك لا تزال صناعة السيارات الصينية غير قادرة على دخول السوق الأمريكية، بينما تستعدّ لدخول السوق الأوروبية.