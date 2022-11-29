تويتر بقيادة ماسك فشل في حظر محتوى جديد للهجوم الإرهابي على مسجدَي كرايستشرش

وتمّ تحميل مقاطع فيديو للهجوم، الذي نفّذه أسترالي متعصب للعرق الأبيض، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 51 من المصلين المسلمين بمسجدَيْن في مدينة كرايستشرش في عام 2019، من قِبل بعض مستخدمي تويتر، السبت الماضي، وفقاً لمكتب رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن.