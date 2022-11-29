تويتر بقيادة ماسك فشل في حظر محتوى جديد للهجوم الإرهابي على مسجدَي كرايستشرش

قام تويتر بإزالة اللقطات التي تمّ تحميلها أخيراً لهجوم كرايستشرش الإرهابي، التي سبق تداولها على المنصة، لكن فقط بعد تنبيهٍ أُرسل للشركة من حكومة نيوزيلندا.
وتمّ تحميل مقاطع فيديو للهجوم، الذي نفّذه أسترالي متعصب للعرق الأبيض، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 51 من المصلين المسلمين بمسجدَيْن في مدينة كرايستشرش في عام 2019، من قِبل بعض مستخدمي تويتر، السبت الماضي، وفقاً لمكتب رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن.
وأكّد متحدث باسم رئيسة الوزراء أن وظيفة الإبلاغ الآلي في تويتر لم تلتقط المحتوى باعتباره ضاراً.
وأوضح المكتب إن مستخدمين آخرين أبلغوا عن مقاطع الفيديو ورفعتها الحكومة بشكلٍ منفصلٍ على تويتر: "أخبرنا تويتر بين عشية وضحاها أنه تمّ حذف المقاطع، وقالوا إنهم سيقومون بمسح حالات أخرى".
تمّ بث هجوم المسجد مباشرة على عديدٍ من منصات التواصل الاجتماعي، وتمّ نشر بيان الإرهابي على الإنترنت. وأطلقت أرديرن دعوة من كرايستشرش بعد الهجوم، وطلبت من شركات وسائل التواصل الاجتماعي مواجهة التطرف على الإنترنت والمعلومات المضللة.