حول العالم في صورة: أم مكلومة وشهيد جديد

ما زالت الاشتباكات مستمرة في الضفة الغربية المحتلة، ولا يزال سقوط الشهداء مستمرًّا نتيجة العدوان الإسرائيلي، ومحاولات الاستفزاز المتتالية في المنطقة المحتلة.
في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" تبكي بحرقة والدة الشاب الفلسطيني وسيم خليفة (18 عامًا) في جنازته، وهو أحد مَنْ سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس خلال الاشتباكات العنيفة الأخيرة فجر الخميس الماضي.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ما لا يقل عن 30 فلسطينيًّا أُصيبوا، أربعة منهم أُصيبوا بالرصاص الحي، ثلاثة منهم في حالة حرجة، إضافة إلى استشهاد "خليفة"، وذلك على خلفية اندلاع اشتباكات عندما وصلت القوات الإسرائيلية لحماية مصلين يهود يزورون منطقة قبر يوسف، وهو موقع يمثل بؤرة توتر.