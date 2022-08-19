حول العالم في صورة: أم مكلومة وشهيد جديد

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ما لا يقل عن 30 فلسطينيًّا أُصيبوا، أربعة منهم أُصيبوا بالرصاص الحي، ثلاثة منهم في حالة حرجة، إضافة إلى استشهاد "خليفة"، وذلك على خلفية اندلاع اشتباكات عندما وصلت القوات الإسرائيلية لحماية مصلين يهود يزورون منطقة قبر يوسف، وهو موقع يمثل بؤرة توتر.