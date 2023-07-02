فيديو صادم.. شاهد ما فعلته "امرأة ميتة" في الطريق إلى جنازتها

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة الغريبة يوم 29 يونيو الماضي، في محافظة أودون ثاني شمالي شرق تايلاند، أثناء نقل السيدة شاتابورن سريفونلا، 49 عامًا، من المستشفى إلى منزل الأسرة، لتقضي لحظاتها الأخيرة بين أولادها، بعد تدهور حالتها بشكل كبير من مضاعفات مرض سرطان الكبد.