منح جائزة نوبل للطب لعالمين أمريكيين لاكتشاف الحمض الريبوزي الميكروي

وكان قد تم منح جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب العام الماضي إلى الأمريكية المجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان لاكتشافاتهما التي ساعدت على تصنيع لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر إن أيه) ضد كوفيد-19 والتي كانت حاسمة في إبطاء تفشي الوباء.