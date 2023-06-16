حول العالم في صورة: مجزرة تصبغ البحر باللون الأحمر في جزر فارو.. وهذا سببها

نشرت وكالة "فرانس برس" صورة تظهر عملية قتل وحشية للحيتان والدلافين على سواحل دولة جزر فارو بالمحيط الأطلنطي، حيث اصطبغت المياه البحر بلون الدماء الحمراء.
ويظهر في الصورة تحول مياه الأطلنطي إلى اللون الأحمر بعد أن فتك الصيادون بنحو 500 حوت في تقليد سنوي شهير لدى سكان الدولة الأوروبية التي تتبع الدانمارك، وتتمتع بالحكم الذاتي.
ووفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام الدولية، فقد قُتل نحو 500 حوت ودولفين في جزر فارو منذ استئناف عملية الصيد، والقتل الوحشية للكائن البحري في مايو الماضي.
وبحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم حكومة الأرخبيل الأوروبي، فقد نفق نحو 446 حوتاً الأربعاء الماضي فقط؛ جراء عمليات الصيد والقتل الوحشية.
ووفق التقليد، يقوم السكان المحليون بمطاردة الحيتان بقواربهم ويحاصرونها في منطقة ضيقة، حتى يضيقوا عليها الخناق، ثم تبدأ بعدها عملية الفتك بها والذبح التي تحيل المياه إلى اللون الأحمر؛ وذلك للحصول على لحومها ودهونها، حيث تُعتبر مصدراً غذائياً حيوياً يساعد في إطعام 50 ألفاً من سكان جزر فارو خلال فصل الشتاء.