حول العالم في صورة: مجزرة تصبغ البحر باللون الأحمر في جزر فارو.. وهذا سببها

ووفق التقليد، يقوم السكان المحليون بمطاردة الحيتان بقواربهم ويحاصرونها في منطقة ضيقة، حتى يضيقوا عليها الخناق، ثم تبدأ بعدها عملية الفتك بها والذبح التي تحيل المياه إلى اللون الأحمر؛ وذلك للحصول على لحومها ودهونها، حيث تُعتبر مصدراً غذائياً حيوياً يساعد في إطعام 50 ألفاً من سكان جزر فارو خلال فصل الشتاء.