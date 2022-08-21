عمال أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا يبدأون إضراباً لمدة 8 أيام

قال بوبي مورتون المسؤول المحلي عن العاملين في أرصفة الموانئ في نقابة (يونايت) "سيتسبب الإضراب في اضطراب كبير في كل سلاسل التوريد في المملكة المتحدة، لكن هذا الخلاف بأكمله من صنع الشركة".