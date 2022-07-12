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عجائب الكرة الإفريقية.. إحضار الكرة إلى حكم مباراة على ظهر حمار "فيديو"
مقطع لاقى الكثير من التعليقات الساخرة، وآخرون اعتبروه نوعًا من لفت الأنظار
نشر حساب متخصص بكرة القدم الإفريقية ÁFRICA FUTBOLERA، مقطع ديو يظهر أحد العاملين في ملاعب دولة الرأس الأخضر (Cape Verde) أثناء إحضاره الكرة قبل بدء المباراة، وهو يركب على ظهر حمار.
وبحسب "روسيا اليوم" علق الحساب على الفيديو المصور من مواجهة نهائي كأس الرأس الأخضر الذي نشر عبر "تويتر": "بينما تصل الكرة في بلدان أخرى بسيارة تعمل بالتحكم عن بُعد، تصل في نهائي كأس الرأس الأخضر على ظهر حمار".
وانهالت على مقطع الفيديو الكثير من التعليقات الساخرة، بينما علق البعض بأن المنظمين أرادوا لفت الأنظار عبر هذه الطريقة، وكان لهم ما أرادوا.
جدير بالذكر أن منتخب الرأس الأخضر شارك مؤخرًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون؛ حيث ودع البطولة من دور الـ16 بعد خسارته بصعوبة أمام نظيره السنغالي بهدفين دون رد.