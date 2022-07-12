عجائب الكرة الإفريقية.. إحضار الكرة إلى حكم مباراة على ظهر حمار "فيديو"

وبحسب "روسيا اليوم" علق الحساب على الفيديو المصور من مواجهة نهائي كأس الرأس الأخضر الذي نشر عبر "تويتر": "بينما تصل الكرة في بلدان أخرى بسيارة تعمل بالتحكم عن بُعد، تصل في نهائي كأس الرأس الأخضر على ظهر حمار".