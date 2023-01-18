بعد شكاوى اللاعبين.. إيقاف مدرب إنجليزي 18 شهرًا بسبب تصريحاته العنصرية ضد الإسلام

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف جون يمز، المدير الفني لفريق كراولي تاون أحد أندية الدرجة الثانية، لمدة 18 شهرًا عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة؛ بسبب معاداته للإسلام واللاعبين المسلمين في الفريق خلال الفترة التي تَوَلى فيها المهمة، قبل إقالته من منصبه، حسب موقع صحيفة "اليوم السابع".