بعد شكاوى اللاعبين.. إيقاف مدرب إنجليزي 18 شهرًا بسبب تصريحاته العنصرية ضد الإسلام

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف جون يمز، المدير الفني لفريق كراولي تاون أحد أندية الدرجة الثانية، لمدة 18 شهرًا عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة؛ بسبب معاداته للإسلام واللاعبين المسلمين في الفريق خلال الفترة التي تَوَلى فيها المهمة، قبل إقالته من منصبه، حسب موقع صحيفة "اليوم السابع".
واشتكى عدد كبير من اللاعبين المتواجدين في فريق كراولي تاون، من اللغة التي يتعامل بها المدرب معهم خلال شهر أبريل الماضي؛ مما دفع لجنة الانضباط للتدقيق في الشكاوى المقدمة والتي ثبت فيها العديد من التهم.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اتهم المدرب، اللاعبين المسلمين بأنهم "إرهابيون"؛ في واقعة أدانها الاتحاد الإنجليزي بشكل صارم.
ورصدت الصحيفة مجموعةً من تصريحات المدرب المُقال، والتي أدت إلى توجيه التهم وجاءت كالتالي:
- قال للاعبين مسلمين: "شعبكم يفجّر قنابل بالسترات".
- قال إن اللاعب العراقي الدولي الشاب في النادي "من المحتمل أن يفجر الملعب".
- أدلى بتعليقات متكررة حول لاعب آخر "يحمل قنبلة في حقيبته".
- أطلق على أحد اللاعبين لقب "كاري مونشر" في سخرية من أصوله الآسيوية.
- سأل نفس اللاعب مرارًا عما إذا كان غير سعيد لأن النادي لم يقدم "بيتزا الكاري".
- قدّم ملاحظة لأحد اللاعبين حول "مدى سواد بشرته" عند عودته إلى كراولي بعد تمثيل بلاده.