"مخابئ محصنة" لحماية الطلاب تُثير الجدل في أمريكا.. إطلاق نار وقلق!

ويقول الخبير في شؤون الرعاية الاجتماعية، رون أفي ستور، إنه لا يوجد ما يؤكّد نجاعة هذه الحجرات في الحماية من حوادث إطلاق النار، لأنها تنطلق من فكرة أن المهاجمين يأتون من الخارج، في حين أن كثيرين من مطلقي النار يكونون من الطلاب الحاليين أو السابقين، أي من ذوي الدراية المسبقة بالمكان.